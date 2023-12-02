Türkiye'nin Kasım ayı ihracatında otomotiv sektörü, 3 milyar 172 milyon dolarlık performansıyla bir kez daha zirvede yer aldı. Bu sektörü 2 milyar 9 milyon dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 430 milyon dolarla da hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. İhracatın kilogram birim değeri Kasım ayında 1,49 dolar olarak kaydedilirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yıl sonu hedeflerine olan güvenini dile getirdi.

Gültepe, "Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre Kasım'ı 23 milyar dolarlık ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artıdayız. Böylece tarihimizin en yüksek kasım ayı ihracatına imza atmış olduk. 11 aylık ihracatta 232,9 milyar dolara, 12 aylık ihracatta ise 255,8 milyar dolara ulaştık. Gerek 11 aylık, gerekse 12 aylık verilerde de tüm zamanların en yüksek ihracat değerlerini gerçekleştirdik. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3 milyar 172 milyon dolarla ilk sıradaki yerini korudu. İlk beşteki diğer sektörlerimiz 2 milyar 900 milyon dolarla kimya, 1 milyar 430 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 400 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 250 milyon dolarla mücevher şeklinde sıralandı. Burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Uluslararası konjonktürün etkisiyle bazı sektörlerimiz ciddi kan kaybı yaşıyor. Bu sektörlerimizin durumunu gözden geçirmemiz ve hızlı aksiyon alacak çözümler üretmemiz gerekiyor." dedi. Bursa'da Sel Felaketi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayı ihracat verilerinin İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin güçlü sektörleriyle hedeflere doğru kararlı adımlarla ilerlendiğini vurguladı. 2023 hedeflerine ulaşma konusundaki azimlerini dile getiren Bolat, ülkenin ekonomik başarılarının önemli bir göstergesi olarak Kasım ayı rakamlarını değerlendirdi.

Bursa ilk 5'te yer aldı

Geçtiğimiz ayın en büyük ihracatçı illerinin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olduğu belirtildi. Mustafa Gültepe, tarihlerindeki en yüksek ihracat değerine ulaşan iller arasında Adana, Eskişehir, Aydın, Giresun, Şanlıurfa ve Amasya'nın bulunduğunu vurguladı. Gültepe, 1,517 firmanın ilk defa ihracat gerçekleştirdiğini açıklarken, birim ihracat değerinin 1,49 dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Euro/dolar paritesinin olumlu etkisinin devam ettiğine dikkat çeken Gültepe, geçen ay parite farkının ihracata 537 milyon dolarlık katkı sağladığını belirtti. Parite etkisinin 11 ayda toplamda 2,9 milyar doları aştığını söyleyen Gültepe, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, ABD ve İtalya'nın Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler olduğunu sıraladı.