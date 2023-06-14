37 bin 960 yazılımcının katıldığı Stack Overflow anketinin sonuçlarına göre yıllık en çok kazandıran yazılım dili listesinin ilk sırasını 106 bin 644 dolar ile Clojure alırken en popüler yazılım dili seçilen JavaScript ise 65 bin 580 dolar ile son sıralarda yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Yazılım ve kodlama dünyasında kariyer yapmak isteyenler için en çok talep gören yazılım dilleri ne kadar önemliyse hangi yazılım dilinin ne kadar kazandırdığı da o kadar merak konusu.
37 bin 960 yazılımcının katıldığı Stack Overflow anketinin sonuçlarına göre yıllık en çok kazandıran yazılım dili listesinin ilk sırasını 106 bin 644 dolar ile Clojure alırken en popüler yazılım dili seçilen JavaScript ise 65 bin 580 dolar ile son sıralarda yer aldı.
Yazılım ve kodlama alanında eğitimler veren bir Laba markası geleceğin okulu robot_dreams’in Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, yazılım alanındaki kariyer hedefi için bir yazılım dilinin ne kadar kazandırdığı önemli olsa da en çok tercih edilen ve kullanılan yazılım dillerinde iş bulma olasılığının daha yüksek olacağının unutulmaması gerektiğini söyledi.
EN ÇOK KAZANDIRAN YAZILIM DİLLERİ
Araştırmaya göre sırasıyla JavaScript, HTML/CSS, SQL, Python ve TypeScript en popüler yazılım dilleri olurken bu dillerin ortalama yıllık kazançları ise 60 bin – 70 bin dolar bandında seyrediyor.
Sıralamaya göre dolar bazında en çok kazandıran yazılım dilleri şöyle:
Clojure: 106.644 dolar
Erlang: 103.000 dolar
F#: 95.526 dolar
LISP: 95.000 dolar
Ruby: 93.000 dolar
Elixir: 92.959 dolar
Scala: 92.780 dolar
Perl: 90.073 dolar
Go: 89.204 dolar
Rust: 87.047 dolar
OCaml: 86.948 dolar
Groovy: 85.320 dolar
Crystal: 84.690 dolar
Objective-C: 83.165 dolar
Bash/Shell: 81.666 dolar
Haskell: 80.250 dolar
Fortran: 80.000 dolar
Lua: 79.568 dolar
Swift: 78.468 dolar
PowerShell: 78.084 dolar
Julia: 77.966 dolar
APL: 75.932 dolar
COBOL: 75.592 dolar
Assembly: 75.000 dolar
Python: 71.105 dolar
Solidity: 70.368 dolar
TypeScript: 70.276 dolar
C#: 69.516 dolar
Kotlin: 69.318 dolar
SQL: 69.108 dolar
C++: 68.000 dolar
R: 67.734 dolar
C: 67.186 dolar
[removed] 65.580 dolar
Java: 64.572 dolar
SAS: 64.243 dolar
Delphi: 63.984 dolar
HTML/CSS: 63.984 dolar
VBA: 62.328 dolar
MATLAB: 57.588 dolar
PHP: 50.496 dolar
Dart: 43.724 dolar