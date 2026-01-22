Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan başkanlığında yapılan görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalara rağmen devam etti.

Genel Kurul’dan geçen düzenlemeyle, halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarıldı. Bu kapsamda emeklilerin aylık gelirlerinde 3 bin 119 liralık bir yükseliş sağlanmış oldu. En düşük emekli aylığını düzenleyen teklifin 7’nci maddesi de kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

Teklif kapsamında işverenlere yönelik asgari ücret desteğinde de artışa gidildi. Buna göre, daha önce bin lira olarak uygulanan destek tutarı 1.270 liraya yükseltildi.

Öte yandan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar ile hak sahiplerine dosya bazında ödenen asgari aylık tutarın da 2026 Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.