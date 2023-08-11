Milyonlarca emekli en düşük emekli maaşında ne zaman bir düzenleme yapılacağını merak ediyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram tahminini açıkladı. Merkez bankası yılın ikinci yarısı için enflasyon tahminini revize etti. Dolayısıyla bu tahmine göre emeklilerin Ocak ayı maaş artış oranı da değişecek. Milliyet Haber'in haberine göre muhasebeci ve iktisatçı Muhammet Bayram konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Merkez Bankası son yaptığı enflasyon raporunda tahminlerini revize etmişti. Bu tüm ekonomi çevrelerince ve yurt dışı derecelendirme şirketleri tarafından makul bir tahmin olarak değerlendirilmişti, gerçekçi bir şekilde tahmin yapıldığından bahsedilmişti. Merkez Bankası ikinci altı ay için enflasyon tahminleri 31.92 oranında revize etti. İlk altı ayda yüzde 19.77'lik enflasyon çıkmış, ona rağmen emeklilerimize yüzde 25 oranında zam farkı verilmişti. Burada emeklilerimiz kısıtlı bir şekilde zam farkını alabildiler. Daha yüksek bir beklenti mevcuttu. Devletimizin aldığı sıkı bir maliye politikası ve para politikası kararları sonrası burada emekliye zam sınırlı oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sene başında mağduriyetin ortadan kaldırılacağını ve tüm kesimlerin gönlünün alınacağına ilişkin açıklamalar yaptı.

'EKİM AYINDA ZAM GÜNDEME GELEBİLİR'

Ekim ayı içerisinde Meclis'in açılmasıyla birlikte emeklilere tekrardan bir zammın gündeme geleceğini düşünüyorum. Memur ve kamu işçilerine ciddi zam yapıldı. Emeklilere bu kısıtlı yapıldı. Sene başı itibarıyla hem enflasyon farkı hem refah payı artış ile birlikte ciddi zam yapılacağını. Seyyanen zammın kök maaş üzerine yapılacağını düşünüyorum.

Burada yapılan yüzde 25'lik zam en düşük emekli maaşının üzerinde alanlara yapılan bir zam. 6 bin TL kök maaşı olan bir kişinin aldığı yüzde 25'lik zam 7500 TL'ye tekabül etti. Yani kök maaş 6 bin ve 6 bin TL'nin altındaysa zam yapılmadı. Devletimiz otomatikman 7500 TL'ye yükseltti.

Öncedeki dönemde enflasyonist ortam olduğu için ocak ayında en düşük emekli maaşına zam yapılmıştı ancak mart ayında 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarıldı.

Ben ekimde Meclis'te tekrardan gündeme geleceğini düşünüyorum. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl başını işaret etmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Merkez Bankası'nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesinde. Burada en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceğini değerlendirebiliriz.

EMEKLİYE 'KADEMELİ ZAM' YENİDEN OLABİLİR Mİ?

Emekliye kademeli zam konusunda daha önceden buna ilişkin söylemlerde bulunuldu ama şu an itibarıyla kanuni bir düzenleme yok. Kademeli emeklilik konusunda enflasyonist ortam bittikten sonra ben yeniden gündeme geleceğini düşünüyorum. Kademeli zam yerine, ekim ayında yapılabilecek bir ara zam, ya da sene başında yapılabilecek yüksek bir zammın ben kademeli zam yerine geçebileceğini düşünüyorum."