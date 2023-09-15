Yüksek Öğrenim kurumlarında üniversite öğrenimine başlayan gençler için en çok merak edilen sorulardan birisi en uygun oranlarla öğrenci kredisi nasıl alınır olmaktadır. Öğrenciler tarafından eğitim süreleri boyunca karşılanacak masrafların daha uygun hale getirilmesi için ihtiyaç duyulan bütçenin karşılanması amacıyla kredi çekilmesi tercih edilen bir yöntem olmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir öğrencinin öğrenim dönemi boyunca geçirdiği dönemler toplamına göre eşya fiyat durumundaki atışlarının uygulanması ile hesaplanır. Bankalar tarafından uygulanan değişik faiz oranları ile belirli vadelerde öğrenciler için uygun oranlı krediler sağlanmaktadır.

Öğrenci Kredisi Nasıl Alınır Ve Kimlere Verilir?

Türkiye genelinde üniversitelerde öğrenim gören kişiler için öğrenci kredisi nasıl alınır ve kimlere verilir sorusunun cevabı olarak öğrenimde bulunan öğrenciler gösterilebilir. Bu noktada; lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler veya önlisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ile vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler öğrenci kredisinden faydalanabilir. Ayrıca yüksek lisans ve master yapan doktora öğrenciler, ikinci öğretimde okuyan öğrenciler, iki yıllık okullarda öğretim tamamladıktan sonra dikey geçiş sayesinde öğrenimine devam eden öğrenciler ve açık öğretim bölümlerinde okumak kaydıyla gazi ve şehit çocukları ile öksüz ve yetimler faydalanabilir.

Öğrenci Kredisi Nasıl Alınır Ve Şartları Nelerdir?

Belirli bir noktada üniversite öğrenimi alan gençler için öğrenci kredisi nasıl alınır ve şartları nelerdir sorusunun cevabı için belirli kıstaslar bulunmaktadır. Bu anlamda burs alan öğrenciler öğrenci kredisi alamazlar. Yine normal öğretim süresini uzatan, asgari ücretle veya üzerinde bir işte çalışan, daha önceden bir üniversiteden mezun olmuş kişiler ile lisans öğretimine geçiş yapan intibak öğrencileri ve bir yıldan fazla süredir başarısız öğrenciler ve TC Vatandaşı olmayanlar kredi alamaz.