ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre Endonezya’da merkez üssü Sinabang kasabasının 362 kilometre doğusunda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin denizin 10 kilometre derininde meydana geldiği bildirildi.



Depremde şu ana kadar hasar veya can kaybı bildirilmedi.

2004'TEKİ DEPREMDE BÜYÜK YARA ALMIŞTI

Batı Java'nın Cianjur kentinde 21 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 331 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'ya bağlı Sumatra adası açıklarında, Hint Okyanusu'nda Aralık 2004'te meydana gelen 9,4 büyüklüğündeki deprem, çoğu Açe eyaletinde olmak üzere çevre ülkelerde 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan tsunamiyi tetiklemişti.

270 milyondan fazla nüfusla geniş bir takımada olan Endonezya, dünyada sismik hareketler ve volkanik patlamaların en fazla görüldüğü "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.