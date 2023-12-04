Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarak beklentilerin altında bir performans sergiledi. Ancak yıllık enflasyon oranı yüzde 61,98 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, ekonomistlerin öngörülerinin altında gerçekleşti; zira ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 66,80 idi.

Kasım ayında TÜFE'de en yüksek artış yüzde 11,17 ile konutta yaşandı. Konut fiyatlarındaki bu artış, genel enflasyon rakamlarını etkileyen önemli bir faktör oldu. Diğer taraftan giyim sektöründe ise yüzde 0,31'lik bir düşüş görüldü.

Alkollü içecekler ve tütünde yüzde 9,16, haberleşmede yüzde 3,43, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,78, lokanta ve otellerde yüzde 2,51, ev eşyasında yüzde 2,31, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,26, eğlence ve kültürde yüzde 2,06, sağlıkta yüzde 1,48, eğitimde yüzde 0,62, ulaştırmada ise yüzde 0,21'lik artışlar kaydedildi.