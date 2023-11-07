Ülkemizdeki enflasyonun artması, sigorta fiyatlarına da etkisini gösteriyor. Sigorta poliçeleri yüksek oranlarda artarken, deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu maliyet artışı sonucunda yeni yılda çok daha yüksek prim artışları bekleniyor.

Sigorta şirketleri, çeşitli risklere karşı sigorta poliçeleri sunarak güvence sağlarlar. Ancak, onlar da kendi risklerini başka sigorta şirketlerine devrederek bu risklerden korunmaya çalışırlar. Bu sürece reasürans denir.

Son dönemde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, sigorta sektöründe ciddi bir maliyet artışına neden oldu. Toplam zararın 100 milyar doların üzerinde olduğu bu felaketin, 5 milyar dolarlık kısmını reasürans şirketleri karşılamak zorunda kaldı. Bu nedenle, sigorta şirketleri yeni dönemde poliçe primlerini 2-3 kat artırmaya hazırlanıyorlar.

Sigorta şirketleri, maliyetlerinin dolar bazında hızla yükseldiğine dikkat çekiyor. Bu maliyet artışları, konut, sağlık ve kasko sigortalarına zam olarak yansıyacak. Ancak en yüksek prim artışlarının ticari ve işyeri sigortalarında olması bekleniyor.

Trafik sigortasında ise devlet tarafından belirlenen üst sınırlar bulunuyor. Bu nedenle, şu an için trafik sigortası primlerinde artış beklenmiyor. Ancak sigorta şirketleri, trafik sigortasındaki zararlarının diğer poliçelerdeki prim artışlarına yansıyabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.