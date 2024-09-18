Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) her yıl yüzlerce engelsiz yüreği misafir ettiği Engelsiz Hobi Atölyeleri’nin kayıtları 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Kayıtlar 30 Eylül’e kadar SGM’de yapılacak ve bu tarihte ilk ders zili çalacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Engelsiz Hobi Atölyeleri” başlıyor.

ENGELSİZ YÜREKLER VE BÜYÜK TECRÜBELER

Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) her yıl yüzlerce engelsiz yüreği misafir eden, onlara sanatsal, mesleki açıdan ve hayata dair birçok tecrübe katan atölyeler için kayıtlar 23 Eylül Pazartesi günü açılacak.

Kursiyer adayları aileleriyle birlikte SGM’deki ilgili birime giderek kayıt yaptırabilecek ve 444 40 54 (Dahili 3780 ve 3782) hattını arayarak konuyla ilgili detaylı bilgi alabilecek.

ENGELSİZ HOBİ ATÖLYELERİ VE BRANŞLAR

Engelsiz yüreklerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen hobi atölyeleri, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Tüm engellerin sevgiyle aşıldığı atölyeler yeni döneminde okuma–yazma, resim, seramik, annelerle ahşap, annelerle dikiş, filografi–hazeran, müzik-koro, drama, halk oyunları, mutfak, takı-tasarım, geri dönüşüm, tarım-ekoloji olmak üzere 13 farklı branşta eğitimler sunacak.

Engelsiz bireylerin hem öğreneceği hem de yeteneklerini keşfedeceği atölyelerde ilk ders zili 30 Eylül Pazartesi günü çalacak.