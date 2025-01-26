Maçın hakemi Yücel Büyük yönetiminde, yardımcı hakemler Emrah Türkyılmaz ve Furkan Şekerci, dördüncü hakem ise Göktan Demeli oldu.

Erbaaspor'un Kadrosu:

Oğuzhan Dertli

Ozan İsmail Koç

Oğuz Han Aynaoğlu

Berk Akgönül

Cemal Şener

Mehmet Sıddık İstemi

Mustafa Şengül

Onurcan Güler

Oğulcan Enes Demiroğlu

Oktay Balcı

Bahadır Yıldırım

Karacabey Belediyespor'un Kadrosu:

Hüseyin Arslan

Yusuf Ziya Gümüş

Ahmet Furkan Özcan

Niyazi Batuhan Salman

Abdullah Balıkçı

Muhammed Enes Yılmaz

Furkan Metin

Furkan Yasin Yalçın

Berke Özgün

Ali Aydemir

Fahri Pınar

Maçın Golleri:

18. Dakika: Erbaaspor, Mehmet Sıddık İstemi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Erbaaspor, Mehmet Sıddık İstemi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 34. Dakika: Karacabey Belediyespor, Niyazi Batuhan Salman'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1.

Karacabey Belediyespor, Niyazi Batuhan Salman'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1. 51. Dakika: Karacabey Belediyespor, Abdullah Balıkçı'nın golüyle 2-1 öne geçti.

Karacabey Belediyespor, Abdullah Balıkçı'nın golüyle 2-1 öne geçti. 66. Dakika: Erbaaspor, Mustafa Şengül'ün golüyle durumu 2-2 yaptı.

Erbaaspor, Mustafa Şengül'ün golüyle durumu 2-2 yaptı. 69. Dakika: Karacabey Belediyespor, Muhammed Enes Yılmaz'ın golüyle 3-2 öne geçti.

Karacabey Belediyespor, Muhammed Enes Yılmaz'ın golüyle 3-2 öne geçti. 72. Dakika: Erbaaspor, Onurcan Güler'in golüyle eşitliği sağladı: 3-3.

Erbaaspor, Onurcan Güler'in golüyle eşitliği sağladı: 3-3. 78. Dakika: Erbaaspor, Stanley Ohawuchi'nin golüyle 4-3 öne geçti.

Maçın son dakikalarında Karacabey Belediyespor'dan Saruhan Fındıkçı, 90+6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.