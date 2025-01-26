Maçın hakemi Yücel Büyük yönetiminde, yardımcı hakemler Emrah Türkyılmaz ve Furkan Şekerci, dördüncü hakem ise Göktan Demeli oldu.

Erbaaspor'un Kadrosu:

  • Oğuzhan Dertli
  • Ozan İsmail Koç
  • Oğuz Han Aynaoğlu
  • Berk Akgönül
  • Cemal Şener
  • Mehmet Sıddık İstemi
  • Mustafa Şengül
  • Onurcan Güler
  • Oğulcan Enes Demiroğlu
  • Oktay Balcı
  • Bahadır Yıldırım

Karacabey Belediyespor'un Kadrosu:

  • Hüseyin Arslan
  • Yusuf Ziya Gümüş
  • Ahmet Furkan Özcan
  • Niyazi Batuhan Salman
  • Abdullah Balıkçı
  • Muhammed Enes Yılmaz
  • Furkan Metin
  • Furkan Yasin Yalçın
  • Berke Özgün
  • Ali Aydemir
  • Fahri Pınar

Maçın Golleri:

  • 18. Dakika: Erbaaspor, Mehmet Sıddık İstemi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
  • 34. Dakika: Karacabey Belediyespor, Niyazi Batuhan Salman'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1.
  • 51. Dakika: Karacabey Belediyespor, Abdullah Balıkçı'nın golüyle 2-1 öne geçti.
  • 66. Dakika: Erbaaspor, Mustafa Şengül'ün golüyle durumu 2-2 yaptı.
  • 69. Dakika: Karacabey Belediyespor, Muhammed Enes Yılmaz'ın golüyle 3-2 öne geçti.
  • 72. Dakika: Erbaaspor, Onurcan Güler'in golüyle eşitliği sağladı: 3-3.
  • 78. Dakika: Erbaaspor, Stanley Ohawuchi'nin golüyle 4-3 öne geçti.

Maçın son dakikalarında Karacabey Belediyespor'dan Saruhan Fındıkçı, 90+6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ