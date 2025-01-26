Maçın hakemi Yücel Büyük yönetiminde, yardımcı hakemler Emrah Türkyılmaz ve Furkan Şekerci, dördüncü hakem ise Göktan Demeli oldu.
Erbaaspor'un Kadrosu:
- Oğuzhan Dertli
- Ozan İsmail Koç
- Oğuz Han Aynaoğlu
- Berk Akgönül
- Cemal Şener
- Mehmet Sıddık İstemi
- Mustafa Şengül
- Onurcan Güler
- Oğulcan Enes Demiroğlu
- Oktay Balcı
- Bahadır Yıldırım
Karacabey Belediyespor'un Kadrosu:
- Hüseyin Arslan
- Yusuf Ziya Gümüş
- Ahmet Furkan Özcan
- Niyazi Batuhan Salman
- Abdullah Balıkçı
- Muhammed Enes Yılmaz
- Furkan Metin
- Furkan Yasin Yalçın
- Berke Özgün
- Ali Aydemir
- Fahri Pınar
Maçın Golleri:
- 18. Dakika: Erbaaspor, Mehmet Sıddık İstemi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
- 34. Dakika: Karacabey Belediyespor, Niyazi Batuhan Salman'ın golüyle eşitliği sağladı: 1-1.
- 51. Dakika: Karacabey Belediyespor, Abdullah Balıkçı'nın golüyle 2-1 öne geçti.
- 66. Dakika: Erbaaspor, Mustafa Şengül'ün golüyle durumu 2-2 yaptı.
- 69. Dakika: Karacabey Belediyespor, Muhammed Enes Yılmaz'ın golüyle 3-2 öne geçti.
- 72. Dakika: Erbaaspor, Onurcan Güler'in golüyle eşitliği sağladı: 3-3.
- 78. Dakika: Erbaaspor, Stanley Ohawuchi'nin golüyle 4-3 öne geçti.
Maçın son dakikalarında Karacabey Belediyespor'dan Saruhan Fındıkçı, 90+6. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ