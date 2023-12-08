24. Dönem CHP' den İzmir Milletvekilliği yapan, Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği son Genel Kurul da yedek PM üyesi olarak Parti Yönetimine giren deneyimli siyasetçi, Mart 2024 yılında gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İzmir Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı oldu.İZMİR (İGFA) - CHP'nin 35. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. Parti politikalarının uygulamasında en üst parti organı olarak çalışacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği yapan, aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı olan Aksünger, siyasi hayatına Bayraklı Belediye Başkanı olmak için start verdi.

Dosyasını CHP Bayraklı İlçe Başkanlığına teslim eden Aksünger, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, Anadolu Birliği Genel Başkan Yardımcılığı ve Bilim ve Sanat Eğitim Vakfı (BİLSES) Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan deneyimli siyasetçi evli ve iki çocuk babası.