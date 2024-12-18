Geçtiğimiz günlerde Erdek Yalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Berker Topçu adlı genç, evlerinin balkonundan 3 kat aşağıya düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Topçu'nun evli olduğu ve eşinin hamile olduğu öğrenildi. Olay, ailesi ve çevresindekiler üzerinde derin bir üzüntü bıraktı.

Topçu'nun cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Erdek Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze töreninde, Topçu'nun eşinin ve ailesinin acısı gözyaşlarıyla dile geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.