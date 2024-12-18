Mutfaktan yemekleri alıp masalara taşıyan robot, müşteri deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Robotun taşıdığı siparişler, masaya garsonlar tarafından servis ediliyor. Ayrıca, özel günlerde doğum günü kutlaması gibi etkinliklerde, robot masalarda şarkılar söyleyerek müşterilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Müşteriler robot garsondan memnun

Robot garsonun müşterileri tarafından beğenildiğini kaydeden İşletmeci Bahadır Tanrıverdi, “Kömürde gerçek Bursa döner kebabını bir kültür olarak sunuyoruz. Gelenekten geleceğe bir durum söz konusu, servisimizi yapay zekalı bir robotla sunumunu yapıyoruz. Bunu yapma sebebimiz tabi ki bizim işimize yarıyor kominin yaptığı görevleri yapıyor aynı zamanda onun haricinde ise gelen minik misafirlerimize özellikle z kuşağına ve diğer misafirlerimize bu kültürü aşılayabilmek için böyle bir uygulamaya geçtik. Çıkan bir ürünü masaya kadar götürebiliyor, tabi burada yine garson arkadaşlarımızın ihtiyacı oluyor masaya sunum şeklinde olan boşları tekrar bulaşıkhaneye götürüyor. Özel günlerde özellikle doğum günlerinde farklı bir mod ile şarkı söyleyerek masaya gidiyor. İnsanlarda güzel bir ilgi görüyor, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor” şeklinde konuştu.

“Bahşiş verilirse kabul ediyor”

Günümüz çağında teknolojiyi doğru kullanmanın önemini vurgulayan Tanrıverdi, “Robotumuz bahşiş verirlerse kabul ediyor vermezler ise niye vermediniz de demiyor, yemek yemiyor su içmiyor EYT’den yararlanamadı 15 günden kaybetti, hiç izin kullanmadan çalışabiliyor bir çok artıları var ama insan gücü olmazsa olmazımız ama teknolojiden ise faydalanmamız gerekiyor ve çağa ayak uydurmamız gerekiyor yenilikçi olmamız gerekiyor” dedi.

“İzin günü yok, tatili yok memnunuz”

Robot garsonun az maliyetli olması sebebiyle işletmeci olarak memnuniyetini dile getiren Tanrıverdi, “İlk başta insanların bir işletmenin içerisinde gezinen bir cihazı görmeleri çok ilgi çekici oluyor. Minik misafirlerimizin yemek yemesi içinde eğer yemeğini bitirirsen bu robot sana bir ödül getirecek diyoruz. Türkiye’de çok bulunan bir ürün değil belli başlı bir sayıda bulunuyor, bizde Bursa’da ilk işletmelerden bir tanesiyiz. İşletme olarak 3 seneden beri kullanıyoruz, oldukça da memnunuz her şeyden öte dediğim gibi bir kominin yapabileceği görevi yapıyor ürünü getiriyor ve götürüyor işletmede çok yer kaplamıyor, izin günü yok tatil yok bu tarz işletmeye avantajları oluyor” ifadelerini kullandı.

Bir porsiyon Bursa Kebabı, 480 liradan menüde yerini alırken, 1,5 porsiyon ise 720 liradan satışa sunuldu.