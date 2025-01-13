Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak Erdoğan'ın vereceği müjdeler için ipuçlarını bir araya getirdik. İşte detaylar.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Aile Yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. 14 - 28 Mayıs sürecinde milletimize söz verdiğimiz fonu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz.

Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz.

Yeni evlenecek gençlere verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik yardımı 5 bin TL'ye yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5000 TL olacak şekilde maddi destek vereceğiz."ifadelerine yer verdi.