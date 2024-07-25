Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere hitaben yaptığı konuşmada, ülkenin ekonomik ve sosyal politikalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını ve bu sorunların çözümü için kesintisiz çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan, depremin etkilerinin azalması ve ekonomide uygulanan politikaların daha belirgin sonuçlar vermesiyle birlikte, özellikle emekliler olmak üzere tüm vatandaşlara ilave kaynak sağlanacağını açıkladı. Bu açıklamalar, hükümetin sosyal destek programlarını genişletme ve emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirme konusundaki kararlılığını gösterdi.

Erdoğan, konuşmasında, emeklilerin hayatlarının ikinci baharında yanlarında olmanın asli görevleri olduğunu belirterek, son 21 yılda emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için birçok adım attıklarını ifade etti. 2002 Kasım ayında emekli maaşlarının çok düşük olduğunu hatırlatan Erdoğan, o dönemin ücret tablosunu paylaşarak geçmişteki düşük maaşlarla yapılan iyileştirmeleri kıyasladı. Erdoğan, ülkeyi yönetmeye başladıkları dönemde emekli maaşlarının 66 lira (43 dolar) seviyesinde olduğunu ve asgari ücretin de 184 lira (122 dolar) olduğunu belirtti. Emeklilerin önemli bir kısmının asgari ücretin üçte biri civarında maaş aldığını vurgulayan Erdoğan, bu dengesizliği gidermek amacıyla birçok düzenleme yaptıklarını ifade etti.

Son yapılan artışla en düşük emekli maaşını 12 bin 500 lira (380 dolar) seviyesine çıkardıklarını belirten Erdoğan, bu maaşın son iki yılda yüzde 257 oranında artırıldığını ve Ocak ayında tüm emekli aylıklarına bütçe imkanlarını zorlayarak yüzde 49,3 oranında zam yaptıklarını açıkladı. Temmuz ayında da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 24,7, emekli sandığı emeklilerine ise yüzde 19,3 oranında zam yapıldığını belirten Erdoğan, 2024 yılında emekli maaşlarında toplamda yüzde 78 ila 86 oranında bir artış gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, geçmiş dönemde emeklilere tek seferlik 5'er bin lira ödeme yaparak onlara destek olduklarını ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik sundukları diğer destekleri de detaylandırdı. 2018 yılında bin lira olarak başlattıkları bayram ikramiyelerinin son iki bayramda 3 bin lira olarak verildiğini belirtti. Emeklilere sundukları bir diğer imkan olan banka promosyonlarının da artırıldığını ifade eden Erdoğan, kamu bankalarının öncülüğünde emeklilere ödenen promosyon tutarlarının yükseltildiğini açıkladı. Bu düzenlemelerle emeklilerin ekonomik durumlarını daha da iyileştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Erdoğan, emeklilere yönelik yaptığı açıklamada, yaşadıkları sıkıntıların tamamının farkında olduklarını ve bu sorunları çözmek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti. Popülizm ve hayal tüccarlığına karşı olduklarını vurgulayan Erdoğan, meydanlarda söz verip unutanlardan olmadıklarını, verdikleri sözlerin her zaman arkasında durduklarını ifade etti. Önceki dönemlerdeki yanlışları tekrarlamamak için kararlı olduklarını ve ülkenin popülizm bataklığına sürüklenmemesi gerektiğini söyledi. Ekonomiyi ve enflasyonu körüklemeyecek şekilde insanların refahını kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, bu amaca ulaşmak için el birliğiyle çalışacaklarına inandığını ve dava arkadaşlarından da bu konuları vatandaşlara anlatmalarını rica etti.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, CHP’li belediyelerin sürekli olarak zam yaparak vatandaşları mağdur ettiğini belirtti. Erdoğan, "Dürüst siyaset, verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Vermediğiniz sözlerin mahcubiyetini, daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Eğer gerçekten güç gösterisi yapabiliyorsanız, belediye başkanlarınıza söyleyin ki, ‘bedava’ yapacağız diyerek milletin oyunu aldıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler. Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız, talimat verin ve belediyelerinizin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda ‘oy verene bedava traktör vereceğiz’ demek kolaydır; önemli olan bu sözlerin arkasında durmak ve ahde sadık kalmaktır," dedi.