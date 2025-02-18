Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi soruşturması kapsamında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçlamasıyla 2 ila 4 yıl arasında hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Şamil Tayyar, “Kent uzlaşısı” kapsamında yapılan tutuklamaların ardından soruşturmanın ilerleyebileceğini ve İmamoğlu hakkında açılan davanın terör suçu kapsamına girebileceğini öne sürdü. Tayyar, “Medyaya yansıyan çok fazla iddianın bundan sonra agresif bir şekilde soruşturma konusu yapılacağını söyleyebiliriz. Kent uzlaşısı çerçevesinde belediye başkanları, meclis üyeleri, gözaltına alındı, tutuklandı. Bu soruşturma biraz daha ilerleyebilir. Savcılığa ulaşan farklı bilgi ve belgeler var. Kent uzlaşısı, KCK ilişkisi İmamoğlu'na kadar uzayabilecek bir soruşturmayı tetikleyebilir. Bunlar çok bağımsız değil. Soruşturmaya konu edilen bilgiler belgeler ışığında söylüyorum. İmamoğlu'nu kent uzlaşısı çerçevesinde KCK ilişkisinin mimarı gibi gösterecek sağlam bilgi, belge ve deliller ortaya çıktığında, İmamoğlu hakkındaki soruşturma bir terör kapsamına girecektir” dedi.

Diğer davaların soruşturma konularından ayrılarak farklı bir boyuta evrileceğini söyleyen Tayyar, “Böyle bir ihtimalin varlığından haberdarlar ki The Economist'in yayınları bu yüzden olabilir. Londra'da, bir Avrupa başkentinde KCK yöneticileriyle kurulan ilişkiye bağlı olarak kent uzlaşısının somutlaştığına ve seçimde işbirliğine dönüştüğüne yönelik iddialar var. Kuru bir ihbardan öte bunları teyit eden, delillendiren bilgi, belge ve görüntüler varsa kent uzlaşısı soruşturması derinleşebilir ve İmamoğlu'na kadar uzanabilir. Böyle bir durumda, gözaltı, tutuklama ve kayyım atamasına kadar uzayacak adımlar atılabilir” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NA 2 SİYASİ YASAK TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırladığı iddianamede yedi yıl dört aya kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması da bitti. İmamoğlu hakkında “Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine "kent uzlaşısı" stratejisiyle katılmıştı. Bu model, ilk olarak 4 Aralık 2023’te gündeme gelmiş ve partinin, halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday göstereceğini duyurmasıyla şekillenmişti. Bu doğrultuda, farklı illerde çeşitli siyasi partilerle işbirliği yapılabileceği belirtilmişti. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer de bu strateji kapsamında aday gösterilmiş, ancak göreve başladıktan yedi ay sonra, 30 Ekim 2024’te tutuklanmıştı.

Son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kent uzlaşısı" çerçevesinde CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.

Erdoğan: 'Turpun Büyüğü Heybede'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetle tartışmalara neden olan “turpların büyükleri heybede” sözünü yineleyerek, “Bu sözlerimden rahatsız oldular. Çünkü durumlarının farkındalar. Panikle yargı mensuplarını tehdit ediyorlar” ifadelerini kullandı.