Öztürk, halen 51 ihale dosyasının savcılık tarafından incelendiğini belirterek, yeni operasyonların gündemde olabileceğini ifade etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışı yapması, siyaset arenasında geniş yankı uyandırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sözlere “Bu, bir savaş ilanıdır ve biz bu ilanı kabul ediyoruz” diyerek tepki gösterdi. İki lider arasında “Seçim düellosu mu başladı?” yorumları yapılırken, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk konuya ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Öztürk, Erdoğan’ın “turpun büyüğü” ifadesinin, yeni operasyonların habercisi olabileceğini vurguladı. Yazısında, “Cumhurbaşkanının kastettiği, savcılığın elinde bulunan 51 ayrı soruşturma dosyasıdır. Bu dosyalar, belediyelere bağlı şirketlerde yapılan ihalelerle ilgilidir. Bir kısmı Büyükşehir Belediyesi, bir kısmı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde değerlendiriliyor” ifadelerini kullanan Öztürk, bu soruşturmaların önümüzdeki dönemde büyük tartışmalara yol açabileceğinin altını çizdi.