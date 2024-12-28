AK Parti, ilçe kongrelerinin ardından il kongrelerine devam ediyor. 8. Olağan Bursa İl Kongresi, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlendi.

Kongreden konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Yeniden Türkiye'yi inşa edecek, daha yaşanılabilir bir dünya için gecesini gündüzüne kadar mahalle temsilcisinden ilçe yöneticisine, milletvekilinden bakanına, kadın kollarından gençlik kollarına en içten dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tam 23 yıl önce Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla çıkmış olduğumuz yolda, onun çizgisinden asla taviz vermedik" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "AK Parti bütün doğru politikalarla doğru olanın yanında duran bir hareketin adıdır. Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir genel başkan değil. Sizden aldığı güçle yön veren, duruşu olan bir başkandır. Başarılarımızı saymakla bitiremeyiz. Bir çok ülke bu başarıları elde edebilmek için çok ağır bedeller ödüyor fakat elde edemiyor. Daha dün okul kapasından içeri giremeyen genç kızlarımız şimdi devletin her kademesinde yer alıp görevlerini yapabilmektedir. Muhalefet var fakat AK Parti'nin alternatifi yok. Orta Doğu'daki karmaşayı sonlandıran, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapan, dünya beşten büyüktür diyen bir lider. Bizler ülkenin sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızla uğraşıyorlar fakat bizim kimseyle uğraşacak vaktimiz yok. AK Parti 22 yıldır iktidarda. Bazı hususları AK Parti'den başka kimse yapmazdı, yapamazdı" açıklamalarında bulundu.

Ala, "Başarılarımızı anlatmaya kalkmaz vaktimiz yetmez, anlatmaya çalışsak kelimeler yetmez. Elbette sorunlar var. Ağır problemleri çözen de AK Parti. Bundan sonraki problemleri de AK Parti çözer. Biz muhalefetle yarışmıyoruz, biz kendimizle yarışıyoruz. Bizim sadece Kadın Kolları üye sayımız bir mahalle sayısından fazla" ifadelerini kullanarak partililere teşekkürlerini iletti.