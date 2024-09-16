Erenler’de "Hanımeli ve 2. El Pazarı" ismi verilen semt pazarı ilk kez kuruldu. Pazar alanını ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kıymetli vatandaşlarımıza bu konuda bir söz vermiştik. Bugün burada vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Seçim öncesinde Başkan Şenol Dinç tarafından sözü verilen ve üzerinde çalışmaların gerçekleştiği Hanımeli ve 2. El Pazarı, 15 Eylül Pazar günü ilk kez kuruldu. Hanımeli ve 2. El Pazarı, her pazar günü Erenler Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde açılmaya devam edecek.

Pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Kıymetli vatandaşlarımıza bu konuda bir söz vermiştik. Bugün burada vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin her mahallesinden vatandaşlarımızı burada görmek sevinç verici. Bu vesileyle el emeği göz nuru eşyaların satışının gerçekleştiği pazarımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm esnafımıza bereketli kazanç diliyorum. Vatandaşlarımız ve Erenler’imiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.