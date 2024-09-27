Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin marketlerde denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Ekiplerimiz denetimlerde ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını ve son kullanma tarihlerini inceliyor” dedi.

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde marketlerde fiyat - etiket ve son kullanma tarihi kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleşen denetimlerde vatandaşların güvenle alışveriş yapabileceği bir ortam ve sağlıklı gıda tüketimine ulaşmasını sağlamak amaçlanıyor. Denetimler hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz periyodik olarak denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz denetimlerde ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olup olmadığını ve son kullanma tarihlerini inceliyor. Denetimlerimize devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.