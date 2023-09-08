Kadınlar küçük göğüsleri oldukları zaman rahatsız oluyorlar, erkeklerde de göğüs büyüdüğü zaman kadın memesine benzemeye başlıyor. Zaten bunun tıbbi adı da jinekomastidir. Yani kadın memesi görünümü oluyor. Kadın memesi görünümünü daha erkek memesi görünümüne getirmek için memeyi küçültmek gerekiyor. Erkeklerde yapılan bu işlemi kadınlardakinden önemli bir farkı vardır. Bunda kadınlardaki kocaman izler olmuyor. Temel olarak bu ameliyat yani erkeklerde yapılıyor, çok sık yapılıyor.

Özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda, ergenliği geçmiş, ergenlikte kalan meme büyümesinin gerilemediği çocuklarda ve gençlerde çok sık yapılan bir ameliyattır. Temel olarak liposuctiona dayanıyor. Yani işin büyük kısmını zaten liposuction ile küçültüyorsunuz. Erkekte gelişmemiş olmasına rağmen memenin arkasında kalan büyük olabilecek meme dokusunu ise meme başının hemen altından, renk sınırından bir buçuk santimlik bir kesi ile girip, kalan dokuyu da alıp düzleştirmeye dayanan, nispeten daha az rahatsızlık veren çok daha az izi olan, iyileştikten sonra izleri belirsiz kalan, hızlı ve çok yüz güldürücü bir ameliyattır. Erkeklerde meme küçültme ameliyatı jinekomastiyi düzeltmek için yapılıyor.