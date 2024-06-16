Kurban Bayramı’nın ilk gününde Bursa’da kurban kesim yerleri doldu taştı. Kesim alanındaki kadın kasaplar ise erkeklere taş çıkarttı.

İslam alemi Kurban Bayramı’nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği alanlarda kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getiriyor. Bursa Osmangazi ilçesinde bulunan Soğanlı Pazar Alanı, kurbanlıklarını kesenlerle doldu taştı. Büyükbaş veya küçükbaş hayvanları kesen erkekler kadar, kadınlar da hünerlerini sergiledi. Bu işte de erkeklere taş çıkartan kadınların kimi astığı koyunu parça parça ederken, kimi ise kesilen büyükbaşı, oturduğu yerden parçalara ayırdı.

Herkesin Kurban Bayramı’nı kutlayan kadınların kimi ilk defa yaptığını, kimi ise yıllardır eşine bu şekilde yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.