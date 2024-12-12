Geçtiğimiz seçimde büyükşehir belediye başkanlığı için yarıştığı İzmir'deki yeniden adaylık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Suriye'deki gelişmelere odaklanmışken iç siyasetteki en önemli tartışma erken seçim konusu oldu. CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin erken seçim taleplerine AK Parti'den net bir cevap geldi. Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası (TVSEN) bünyesindeki yerel yayın yapan kanalların ortak yayınına katılan Hamza Dağ, şu anda AK Parti'nin erken seçim gibi bir gündemi olmadığını belirtti.

Dağ, CHP'nin erken seçim çağrılarına eleştirel bir yaklaşım getirerek, "Bizim gündemimizde ekonomi, dış politika ve iç reformlar var. Herkes işine baksın. Kabine üyelerimiz işini yapsın, muhalefet işini yapsın, belediye başkanları işini yapsın" ifadelerini kullandı.

Dağ, ayrıca İzmir'deki büyükşehir belediye başkanlığına aday olup olmayacağına da değindi. İzmir'in çözüm bekleyen birçok sorunu olduğunu belirten Dağ, trafik ve kentsel dönüşümün bu sorunların başında geldiğini söyledi. Bu sorunların çözülmesinin şehrin potansiyelini harekete geçireceğini vurgulayan Dağ, "İzmir, mevcut potansiyelini hayata geçirse, Türkiye’nin her çeyrekteki ekonomik büyümesine yüzde 1 katkı sağlar" dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mısınız?" sorusuna ise Dağ, önceliklerinin 2028 seçimleri olduğunu ifade ederek, "Hedefimiz, öncelikle genel seçimlerde Meclis’te çoğunluğu elde etmek ve Cumhurbaşkanı adayımızı yeniden seçtirmek. Geleceğe dair kararlar nasip kısmet meselesi" şeklinde cevap verdi.

Dağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rekabeti de yorumladı. Her iki ismin de odaklandığı şeyin şehirler değil, Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı olduğunu belirten Dağ, "Birbirlerine operasyon çekerek süreci yürütüyorlar" dedi.

Son olarak, AK Parti’de kibir olup olmadığı sorusuna Dağ, "Kibir, ateştendir. Bizler toprak gibiyiz, tevazudan yanayız" diyerek, partisinin tutumunu ve yaklaşımını özetledi.