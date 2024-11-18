Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör Necati Erkmen, şunları söyledi:

“Bizi burada yalnız bırakmayan İnegölspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Galip gelmeyi tabiî ki istiyoruz, skor yapmayı istiyoruz. Bazı şeyler birden olmuyor ama üzerine koyarak iyi oyunumuzu devam ettiriyoruz. 70 dakika rakipten gerçekten üstün oynadık. Pozisyonlara giriyoruz ama atamıyoruz. Bu atamayacağız anlamına gelmiyor. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Güzel günler yakın. Cumartesi günü sahamızda Batman Petrol Spor’u ağırlayacağız. İzin yapmadan antrenmanlara devam edeceğiz. Hafta boyunca Batman’ı da analiz edeceğiz. Fethiyespor'u analiz etmiştik. Daha öncede “Rakibin ön bölge oyuncuları tehlikeli” diye söylemiştim. Maçın içerisinde pozisyon bile vermedik desek yeridir. Onun kontrasını iyi yaptığımız sürece sıkıntı yok. Arkadaşlar bizi dinliyorlar sağ olsunlar. İnegölspor gerçekten iyi olacak.”

Kaynak: BÜLTEN