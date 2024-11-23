Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Şehit Polis Fırat Bulut Caddesi düzenlenen törenle hizmete açıldıERZURUM (İGFA) - 5 Temmuz darbe teşebbüsünde gösterdiği kahramanlıkla Erzurum’un iftihar vesilelerinden biri olan Şehit Polis Memuru Fırat Bulut’un adını taşıyan açılışta duygu dolu dakikalar yaşandı.

Rahime Bulut açılışta yaptığı konuşmada, oğlu için yazdığı ağıtı okudu. 15 Temmuz Demokrasi Destanı’nın asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Şehit Annesi, “Bu vatana bir değil bin Fırat feda olsun” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ve AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan da konuşmalarında şehitlik makamının önemine vurgu yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, şunları kaydetti: ‘Şehit Polis Memurumuz Fırat Bulut kardeşimiz, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsünde Genel Kurmay Başkanlığı önünde 281 kurşunuyla 2,5 saat darbeci hainlerle çatışan bir kahraman ve mücahitti. Bu mücahit ki ‘Fırat, oğlum kendine mukayyet ol’ diyen Baba’ya, ‘Baba, vatan elden gidiyor, bir Fırat gitmiş ne ki, vatan elden gidiyor. Dinimi, vatan ve bayrak sevgisini sen öğrettin. Benden asla geri durmamı isteme…’ diyen bir kahramandı” dedi.

Plaket takdimi sonrası konuşmaların ardından Şehit Fırat Bulut Caddesi’nin açılışı yapıldı.