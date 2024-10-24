İnegöl Fenerbahçeliler Derneği tarafından yapımı 2008 yılında başlayıp 2009 yılında tamamlanarak eğitim ve öğretime başlayan İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Köyü İlk ve Orta Okulunun dış cephesi, tretuvarları, Atatürk ve Türk bayrağı siluetleri ile okul şeref tablosu derneğin sponsorluğunda yenilendi.



Kuruluşundan bugüne kadar tüm dernek başkanları ve yönetim kurulları tarafından İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Hamamlı Köyü İlk ve Orta Okulunun fiziki ve eğitim öğretim faaliyetleri devamlı olarak desteklendi ve bu destekler bundan sonra da devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Fenerbahçeliler Derneği Başkanı İhsan Gönül, “Okulumuzun yapımında emeği geçen başta Kurucu ve Onursal Başkanımız sayın Refik Tabakoğlu olmak üzere, önceki dönem başkanımız sayın Cemal Arık ve bugüne kadar derneğimizde görev alan tüm yönetim kurulu üyelerimize, okulumuzun yapımında katkıda bulunan tüm sponsorlarımıza, iş insanlarına, üyelerimize, emeği geçenlere, bugüne kadar görev yapan Okul Müdürlerimize, idarecilerimize, tüm öğretmenlerimize, okul aile birliği yönetimlerine, hamamlı köyü muhtarlığına, velilerimize ve sevgili öğrencilerimize burada adını sayamadığımız destek ve katkı veren herkese bu vesile ile çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Okulumuzda yapılan bu dış cephe boyanması ile panoların düzenlenmesi işleri ile ilgili emeği geçen Yönetim kurulu üyelerimiz Semih Ulusoy ve Doğan Temizkan bey ile Okul ve Sosyal Komitemizin çalışmalarını koordine eden Başkan Yardımcımız Nezahat Balkış ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.