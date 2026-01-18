Esenyurt Adalet Sarayı Projesi, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleri ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, 2026 yılı yatırım programına alındı. 85 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan projenin tamamlanmasıyla, vatandaşlar, adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta hizmete girecek olan Esenyurt Adalet Sarayı Projesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleri ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda proje, 2026 yılı yatırım programına alındı. Adalet sarayı, Gökevler Mahallesi'nde hayata geçirilecek. Proje çalışmaları tamamlanan adalet sarayı, toplam 85 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanıyor. Modern ve işlevsel yapısıyla yeni adalet sarayı, vatandaşlara daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir adli hizmetler sunmayı amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Esenyurt'ta yaşayan vatandaşlar, adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Yargı hizmetlerine kendi ilçelerinde kolayca ulaşabilecek olan Esenyurtlular, zaman ve ulaşım açısından da büyük bir kolaylık elde edecek. Esenyurt Adalet Sarayı'nın faaliyete geçmesi, ilçenin kurumsal yapısını güçlendirirken kamu hizmetlerinin daha verimli sunulmasına da katkı sağlayacak. Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül de projeye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.