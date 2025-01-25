Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, okullar ve hanelerin ardından kamu kurumlarına da afet bilinci eğitimi vermeye başladı. İlçeyi deprem dirençli bir kent haline getirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda kamu kurumlarını tek tek ziyaret eden ESAK (Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma) ekipleri, temel afet bilinci eğitiminin yanı sıra deprem esnasında tehlike oluşturacak eşyaları da sabitledi. Ziyaretlerde kamu personeline deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ise uygulamalı olarak anlatıldı. Ardından, sarsıntı sırasında riskli eşyaların devrilmemesi için duvarlara monte edildi.

“Hayat kurtaran bir hizmet”

Esenyurt’u beklenen Marmara depremine hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Afet İşleri Müdürü Zekeriya Coşkun, “Kamu kurumlarımızda depreme hazırlık çalışması başlattık. Deprem esnasında devrilme riski olan dolapları sabitliyoruz. Basit gibi görünen bu işlem aslında hayati bir öneme sahip. Bu çalışmayı hanelerde de yürütüyoruz. Hem eşyaları sabitliyoruz hem de deprem esnasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim veriyoruz. Birçok vatandaşımız depremde ne yapacağını bilmiyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz” dedi.