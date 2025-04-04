Yangın, saat 10.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi Harman Yolu Üst Sokak’taki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Bina sakinleri kendini dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

’Yangını madde bağımlısı çıkardı’ iddiası

Öte yandan, mahalle ve apartman sakinleri, yangını dairede yaşayan S.A. isimli şahsın çıkardığını iddia etti. Madde bağımlısı olduğu ve evini yaktığı iddia edilen şahıs, ihbar üzerine polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.