İstanbul Esenyurt’ta paylaşımlı yolculuk uygulaması şoförü, ters yönde polis aracına çarptı. Araçta müşteri olarak bulunan yaşlı kadın ve çocukla kaçmaya çalışan şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir paylaşımlı yolculuk uygulamasının şoförü, aracına müşteri olarak yaşlı bir kadın ile torununu aldı. Sürücü, otomobille ters yönden girdiği sokakta polis arabasına çarptı. Kaza sonrasında yolcularına dönerek akrabası gibi davranmasını söyleyen şahıs, araçtan inerek polislerin yanına gitti. Şoför, tutanak sonrası olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polisler trafik ekiplerini beklemesini istedi. Güçlük çıkaran şahıs polislerle tartıştı. Yaşanan arbede sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şoförün ise yolculardan yanlarındaki kedi için 300 TL ek ücret talep ettiği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.