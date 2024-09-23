İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalayan ve arbedede silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan 27 yaşındaki Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ın cenazesi, İstanbul'daki törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas’a ulaştırıldı.

Baba evinde alınan helalliğin ardından Yılmaz için Ayyıldız Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı gerçekleştirildi. Namaza, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, bazı il protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı. Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı Polis Şehitliği’ne defnedildi.