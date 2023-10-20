Olay, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün akşam meydana geldi. Ünlü emlakçı Kenan Işık ve eşi Neşe Işık, hayatlarını kaybettiler. Kaza, İzmir - Kemalpaşa yolunda meydana geldi. Kenan Işık'ın kullandığı 35 HC 386 plakalı araç, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve 35 HC 0700 plakalı bir ciple çarpıştıktan sonra yol kenarındaki duvara çarptı.

Kaza anında çevrede bulunan insanların hızla ihbarı sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, aracın sürücüsü Kenan Işık ve eşi Neşe Işık'ın hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Diğer araçtaki sürücü H.P. ve yanındaki yolcu N.P. ise ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Bu acı olayın bir sürprizle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Kenan Işık, eşi Neşe Işık'a sürpriz yapmak amacıyla İzmir il merkezine, açık hava sinemasına gitmek üzere yola çıkmışlardı.