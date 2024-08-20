Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, vefatının 5. yılında Kocaeli’de mezarı başında anıldı.

Van’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 5. yılında Körfez ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı. Hereke doğumlu olan ve son olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Dursun, Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü için gittiği Bitlis’ten dönüşü sırasında Van’da yaşanan kaza sonrası hayatını kaybetmişti. Dursun, Yukarı Hereke’de mezarı başında dualarla anıldı. Anma programına Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, ailesi ve sevenleri ve talebeleri katıldı. Ahmet Haluk Dursun’un mezarı başında okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında dualar edildi.