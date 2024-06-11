Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 17-23 Haziran günlerinde Karesi ve Altıeylül belediyelerinin bulunduğu eski hizmet binasının yıkımına başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kendi mülkiyetinde bulunan Karesi ve Altıeylül belediyelerinin eski hizmet binasının yıkımına başlayacak. 1980’li yıllarda Balıkesir Belediyesi olarak hizmet vermeye başlayan binanın yıkımı, 17-23 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek. 8 bin 735 metrekare alana sahip olan binanın yıkımı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kontrolünde yapılarak vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli önlemler alınıp, işaretlemeler sağlanacak. Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) tarafından alınan karar doğrultusunda belirlenen günler arasında; Yeni İzmir Yolu Caddesi, Bursa-İzmir İstikameti, Tren Garı ve Balıkesir Valiliği arası tek yön taşıt trafiğine kapatılarak trafik düzeni değişecek. Bu günler arasında kavşakta farklı bir trafik akışı sağlanacak.