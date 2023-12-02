Finans uzmanı İslam Memiş, haftanın kapanış seanslarında altın fiyatlarında kritik gelişmeler olacağını söyledi ve altını olanlara “Hazırlık yapmaya başlayın” diye uyarı yaptı.

2050 doları gün içinde test ederek son ayların zirvesini gören ve yatırımcıların gözünü güldüren altın piyasasında Kapalıçarşı’nın nabzını tutan İslam Memiş’ten kritik uyarı geldi. Pazartesi’den itibaren altın fiyatlarında yaşanacak gelişmelerden dolayı Memiş, “Hazırlık yapmaya başlayın” diyerek şu ifadelere yer verdi;

“Ons altında yukarı yönlü olarak hareketler hızlı şekilde yaşamıyor. 2050 doları gün içinde test edildi ve burada sert dirençlerle aşağı yöneldi. Önümüzdeki hafta için takipte kaldığımız bant aralığında bir değişiklik bulunmuyor” dedi.

Altının kaderini bu karar belirleyecek

Yaşanacak olan kar satışlarını ve düşüşleri, önemli bir alım fırsatı olarak değerlenmek gerekmektedir. Aralık ayı yoğun bir dönem olarak geçecek. Senenin kapanması küresel piyasadaki pozisyonlar oldukça önemli. Amerika Merkez Bankası’nın faiz hamleleri bu konuda belirleyici olacak. Çeyrek ve gram altın için dolar/TL paritesinde yaşanacak gelişmeler önemli.