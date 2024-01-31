Eskihisar feribot yolunun tren yolu köprüsüne bağlanan kısmına ilave şerit yapımına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskihisar feribot yolunun tren yolu köprüsüne bağlanan kısmına ilave şerit yapılarak trafik sıkışıklığına çözüm getiriliyor.

Geçtiğimiz yıl Eskihisar feribot yolu üzerinde prekast kirişli çelik merdivenli tek asansörlü yaya üstgeçidi yapılarak hizmete sunulmuştu. Üstgeçidin yapıldığı yerden tren yolu üzerindeki köprüye yaklaşım yoluna kadar olan kısımda ilave ek şerit yapım çalışmalarına başlandı. İkiye çıkarılacak şerit sayısı ile İstanbul istikametine gitmek için D-100 kara yoluna bağlanacak araçlar ilave şeridi kullanarak trafiği rahatlatacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilave şerit yapılması için taş duvar temel kazısına başlandı.