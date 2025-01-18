Halkbank, esnaf ve sanatkârlara hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi sunacak. Bu konuda yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yer aldı. Karara göre, esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi amacıyla; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birliklerine üye olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kefaletiyle veya kefalet olmadan, bankalar ve KKTC’deki banka şubeleri tarafından kullandırılan kredilere, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında faiz indirim uygulanacak. Bu tarihler arasında devreden krediler ve yeni kullandırılacak kredilere, esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanan faiz oranlarında belirtilen oranda indirim yapılacak.

1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında devreden kredilere ve aynı dönemde kullandırılacak kredilere, yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Ayrıca, geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek dallarında (örneğin, el dokuma işleri, bakır işlemeciliği gibi) faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ne sahip esnaf ve sanatkârlara, en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan, bu belgeyle ilgili meslek dalında son bir yıl içinde kendi işletmesini kurduğunu kanıtlayan girişimcilere faizsiz kredi verilecek. Bu kapsamda, KOSGEB tarafından sağlanan hibe veya faizsiz kredi desteğinden yararlanmamış 300 bin TL'ye kadar KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı veya İleri Girişimci Destek Programı'nı tamamlamış ve başvuru tarihinde 35 yaşını doldurmamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak üzere faizsiz kredi verilecek.

Kullandırılan krediler ile ertelenen veya taksitlendirilen kredilerden kaynaklanan hazine faiz desteği tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde, Bankanın kooperatif kredilerine özgü belirlediği kaynak maliyeti ve kredi türlerine göre uygulanacak indirim oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Esnaf ve sanatkarlara yansıyan faiz oranları ile bu fark esas alınarak hazine faiz desteği hesaplanacak. Haksız yere hazine faiz desteğinden yararlandığı tespit edilen esnaf ve sanatkârlar, beş yıl süreyle hazine faiz destekli kredi kullanımından yararlanamayacak.