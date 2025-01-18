Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 33'ünün tutuklandığını, 1’ine adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca, FETÖ elebaşının ölümünden sonra da terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin kesintisiz sürdüğüne dikkat çekerek, "Hiçbir gevşemeye yer yok" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak illerinde gerçekleştirildi. Şüpheliler, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle irtibat kurmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak gibi suçlarla aranıyordu.

Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma teşkilatını tebrik etti.