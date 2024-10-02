Aile, 6 Eylül'den beri kayıp olan kızlarının Mehmet Saraç ve ailesi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Ayrıca, kaçırdıkları iddia edilen gencin uyuşturucu kullandığını ve babasının alkol bağımlısı olduğunu belirttiler. Kızları kaybolduğunda muhtarı aradıklarını söyleyen aile, muhtarın onlara "O artık bizim namusumuz oldu" yanıtını verdiğini iddia etti.

Babanın ardından yayına 2 kadın daha bağlandı. Güneş’i kaçırdığı iddia edilen Mehmet'in biyolojik annesi Damla ve nüfusa kayıtlı gözüken annesi 3 kuma ve 15 çocukla birlikte yaşadıklarını doğruladı. Süleyman Saraç'ın bir resmi iki dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı.

Genç kızın ailesi, Saraç ailesine “Kızını sana getireceğim' dediler, süre istediler. Ailenin çeyiz listesi yaptığını öğrendik. Çocuk gelin mi olacak?” sözleriyle tepki gösterdi.