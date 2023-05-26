Karısının iki çocuğunu alarak kaçtığını iddia eden Mehmet Koç, eşinin kendisine İnegöl’den boşanma davası açtığını söyledi.

Düzceli Mehmet Koç iki çocuğunu alarak kaçan karısı Ayten Koç’u arıyor. Kendi çabalarıyla karısından ve çocuklarından bir haber alamayan Mehmet Koç çareyi ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programına katılmakta buldu. Programa katılan Mehmet Koç “10 yıllık eşim Ayten Koç 1 Mayıs’ta iki kızımı alıp kayıplara karıştı. Düzce’den aldı, sonradan duydum Bursa’nın İnegöl İlçesinden bana boşanma davası açmış. Kızlarım şu anda ikiside onun yanında. Hayatlarından endişeliyim. Ayten Koç neredeyse çıksın çocuklarımı getirsin. Böyle kaçmakla gitmekle bir yere varamazsın. Konuşup anlaşıp halledelim.” açıklamalarında bulundu.