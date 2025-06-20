Mozambikli fenomen ve şarkıcı Ana Brbara Buhr Buldrini, İstanbul'da özel bir hastanede geçirdiği estetik ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Fenomenin ölümünün ardından İl Sağlık Müdürlüğü, olaya ilişkin inceleme başlattığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan, sosyal medya fenomeni Ana Brbara Buhr Buldrini'nin estetik operasyon sırasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur.

Buldrini, 15 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'daki özel bir hastanede geçirdiği estetik operasyonun ardından, uyandırma sürecinde gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacaktır. Bakanlığımızın tıbbi sürece ilişkin incelemesi titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca müdürlüğümüzün re'sen talimatıyla, söz konusu hastanenin ameliyathane ve yoğun bakım birimleri ile ilgili hekimin muayenehanesinde olağan dışı denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim süreci devam etmekte olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.