MALZEME LİSTESİ: 700 gr bonfile 5 patlıcan 4 kırmızı biber 3 yeşil biber 7 lavaş zeytinyağı 2 çorba kaşığı tereyağı tuz karabiber toz kırmızı biber PİLAVI İÇİN: 2,5 su bardağı iri bulgur 2 çorba kaşığı tereyağı 1 soğan 1 su bardağı tavuk suyu zeytinyağı tuz su HAZIRLANIŞI: Pilavı için, soğanı yemeklik doğruyoruz. Tencereye zeytinyağını döküp soğanı kavuruyoruz. Bulguru ve tereyağını ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Tuzunu atıyoruz. Tavuk suyunu ve sıcak suyunu veriyoruz. Kapağını kapatarak kısık ateşte pişiriyoruz. Kırmızı biberleri ve yeşil biberleri, ocak üstü közleme aparatında kabuğu soyulmayacak kadar çevire çevire közlüyoruz. Patlıcanları tamamen közlüyoruz ve soyuyoruz. Bonfileyi kuşbaşı doğruyoruz. Tavaya biraz zeytinyağıyla etleri koyup soteliyoruz. Et, suyunu bırakıp çekince tereyağını koyuyoruz. Tuzunu, karabiberini ve toz kırmızı biberini atıyoruz. Servis tabağının zeminine bir lavaşı kesip yerleştiriyoruz. Üzerine bulgur pilavını döküyoruz. Kalan 6 lavaş için tavada tereyağı eritip içine toz kırmızı biber atıyoruz. Lavaşları ikişer katlı olacak şekilde ayırıyoruz. Aralarına fırçayla tereyağı sürüyoruz. Rulo şeklinde sarıyoruz. Üzerlerine de tereyağı sürüyoruz ve parmak uzunluğunda kesiyoruz. Közlenmiş patlıcanları ve biberleri de aynı boyda kesiyoruz. Servis tabağındaki pilavın etrafına bir rulo lavaş, bir parça patlıcan, bir parça kırmızı ve yeşil biber koyuyoruz. Pişirdiğimiz eti de pilavın üzerine dökerek servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi