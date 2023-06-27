Hayriye Mahallesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında yaşanan elektrik arızası nedeniyle mahalle sakinlerinin evlerindeki ev aletleri zarar gördü. Harekete geçen Mahalle Muhtarı Cemalettin Taşdemir zararın sigorta firması tarafından karşılanacağını belirterek mahalle sakinlerine duyuru da bulundu.

Geçtiğimiz gün İnegöl’e bağlı Hayriye Mahallesinde altyapı çalışmaları sırasında elektrik arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle mahalle sakinlerinin evlerindeki elektronik aletler zarar gördü. Ev aletlerinin kendi imkanlarıyla tamir ettiren mahalle sakinlerine Hayriye Mahallesinde Cemalettin Taşdemir’den, müjde geldi. Oluşan zararı sigorta firmasının karşılayacağını söyleyen Taşdemir, mahalle sakinlerine cep telefonlarından mesaj çekerek duyurdu.

Taşdemir mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Altyapı çalışması sırasında oluşan elektrik arızasından dolayı ev aletleri hasar gören, oluşan hasarı kendi imkânlarıyla gideren köy sakinlerimiz yetkili servisten aldıkları arıza tespit tutanağı, faturayı köy muhtarına etsinler. Yapmış olduğunuz masraflar sigorta firmasından talep edilecektir.”