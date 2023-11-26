Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde 32 ilde uygun fiyatlı konut satışına başlıyor. Satış yapılacak iller ve detaylar resmi olarak açıklandı.

TOKİ'nin son dakika duyurusuna göre İstanbul, Ankara, İzmir ve 29 ilde daha konut satışı, ayrıca 28 ilde iş yeri satışı gerçekleştirecek. 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek satışlarda toplamda 169 konut ve 192 iş yeri uygun fiyatlarla alıcı bulacak. TOKİ başvuru için gereken şartlar ve iletişim bilgileri de belirlendi.

72 Ay Vadeyle Ev Sahibi Olunabilecek!

Son dakika TOKİ haberlerine göre 32 ilde konut ve iş yeri satışının yanı sıra TOKİ başvuru şartları da netleşti. Konut ve iş yeri satışları için başvurular 46 ilde yapılacak. TOKİ, 13-14 Aralık tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yüzde 25 peşinatla ve 48-72 ay vade seçenekleriyle satış yapacak. Açık artırma usulüyle gerçekleşecek olan satışlar, konutlar için 13 Aralık'ta, iş yerleri için ise 14 Aralık'ta gerçekleşecek.

TOKİ'den gelen bilgilere göre alıcılar Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.