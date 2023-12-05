Real Madrid'e transfer olduğundan beri sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Arda Güler, ünlü bir mizah sayfasının hedefi oldu. Yıldız oyuncunun sakatlıkla ilgili paylaşılan video, Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekti. Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan ancak sık sık sakatlanan Arda Güler, mizah sayfalarının ilgi odağı haline geldi.

İyileşme Sürecinde Yeniden Sakatlandı!

Sakatlığını geçmişte atlatan ve maç kadrosuna alınmak üzere olan Arda Güler, son antrenmanda tekrar sakatlandı ve tedavi sürecine başlandı. Arda Güler'in bu durumu, mizah sayfalarının malzemesi oldu. KH Football adlı mizah sayfası tarafından paylaşılan videoda, Arda Güler'in sürekli sakatlanma durumu işlendi. Bu da Real Madrid taraftarlarının rahatsızlığına neden oldu. İspanyol taraftarlar, oyuncularına yapılan bu tür mizahları istemeyerek Arda Güler'e destek çıkarak tepki gösterdi.