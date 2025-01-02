Ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar birçok ürün ve hizmete zam olarak yansırken bir zam haberi de Osmangazi Belediyesi'nden geldi.

Özellikle yüksek maliyetleri nedeniyle dar gelirli çiftlerin tercih ettiği belediye nikah salonlarına zam geldi.

900 bine yakın ilçe sakinine hizmet veren Osmangazi Belediyesi, Merinos ve Osmangazi Meydanı'ndaki nikah salonlarına yüzde 80 ile yüzde 122 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Genç çiftlerin salonda yapılacak video-fotoğraf çekimleri için ayrıca özel bir firmaya da para ödemesi gerekiyor.

İşte Osmangazi Belediyesi'nin 2025 yılı nikah salonu ücretleri...