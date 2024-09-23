Başiskele’de aile bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla ücretsiz olarak eğitim veren evlilik okulu mezunlarını verdi.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri koordinesinde gerçekleştirilen evlilik okulu, nişanlı ve evli çiftlere yönelik aile birliğinin sağlam temeller üzerine kurulması amacıyla hizmet sunuyor. Evlilik Okulu, çiftlerin evlilik öncesi ile sonrası sağlıklı ilişki ve iletişim kurmalarına, aile kurumunu sağlıklı şekilde sürdürmelerine yardımcı oluyor. Başiskele Belediyesi, dünya evine girmeye hazırlanan nişanlı ve evli çiftlere evlilik okulunda ücretsiz eğitim imkânı sunmaya devam ediyor. Evlilik okulu projesinin hayata geçmesinden bu yana 16’ıncısı düzenlenen evlilik okulunda yeni çiftler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Uzman klinik psikolog eşliğinde interaktif olarak verilen eğitimde çiftlere; iletişim becerileri, çatışma çözme yeteneklerini geliştirme, finansal planlama konusunda bilinçlenme ve duygusal zekâlarını güçlendirme gibi çeşitli konularda birçok faydalı bilgiler verildi. Çeşitli oyunlar ile desteklenen eğitimde çiftler hem eğlendi hem de aile olabilme konusunda bilinçlendi. Eğitimlere katılan her nişanlı çift Başiskele Belediyesi’nin düğün salonlarından yüzde 20 indirim hakkı elde ederken, eğitim sonrası yapılan çekilişle 1 çift robot süpürge, 1 çift bir gece konaklamalı tatil ve 3 çift ise akşam yemeği kazandı. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Evlilik Okulu’ndan faydalanmak ve yuvalarını daha sağlam temeller üzerine kurmak isteyen vatandaşlar bir sonraki eğitim için başvuru yapılabiliyor.