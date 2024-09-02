Büyükşehir’in Barınma ve Konaklama Merkezi, gidecek yeri bulunmayan bir vatandaşa daha sıcak yuva imkânı sağladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk çalışmalarından biri olan Barınma ve Konaklama Merkezi, sokakta kalan vatandaşlar için kapılarını açarak sıcak bir yuva rahatlığını sağlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri, gidecek yeri bulunmayan bir vatandaşa kol kanat gerdi. 153 Çağrı Merkezi’ne gelen konu üzerine harekete geçen ekipler, Gebze’de kimsesi olmadığını tespit ettiği vatandaşı Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürdü. Konya’dan çalışmak için Gebze’ye geldiği öğrenilen genç vatandaş, kendisine sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İZMİT VE GEBZE’DE

Kent genelinde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için gayret gösteren Büyükşehir, sıcak bir aşa, sıcak bir yuvaya hasret kalan vatandaşların ihtiyacını Barınma ve Konaklama Merkezleri ile sağlıyor. Üç öğün yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunulduğu merkez, İzmit ve Gebze’de yılın 12 ayında kimsesizlere kapılarını açıyor.

EVSİZ VATANDAŞLARI 153’E BİLDİRİN

Başkan Tahir Büyükakın’ın, “Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatını büyük bir hassasiyetle yerine getiren Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, devriye sırasında rastlanılan veya gelen ihbarlar üzerine yerleri tespit edilen evsiz vatandaşların imdadına yetişiyor.