İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart'ta meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazası hem Türkiye'de hem de ABD'de hukuki ve diplomatik karmaşıklıklarla dolu bir davaya dönüştü. Kazanın ardından ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok’un Boston’da süren yargı süreci, iki ülke arasında hukuki bir krize neden oldu. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Barış Aslan, iade talebinin reddedilebileceğini söyledi.BURSA (İGFA) - 1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan trafik kazasında, ATV aracıyla yol kenarında park halinde duran Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un kullandığı araç tarafından ezildi. Kazada dört kişi yaralanırken, Aci olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından Cihantimur ve annesi Eylem Tok, Türkiye'den kaçarak Mısır üzerinden ABD'ye gitti.

Bu gelişme üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uluslararası adli yardımlaşma çerçevesinde gerekli belgelerin ABD yetkililerine iletildiğini açıkladı. Anne ve oğul, 14 Haziran’da Boston’da yakalanarak tutuklandı.

ABD’DE YARGI SÜRECİ VE TUTUKLULUK KARARI

18 Haziran’da Boston’da hakim karşısına çıkan Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un davaları, eksik belgeler nedeniyle ertelendi. Ancak, 20 Haziran’da ikinci kez mahkemeye çıkarılan Cihantimur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hakim Donald Cabell, Cihantimur'un kaçma riski nedeniyle iade süreci boyunca tutuklu kalması gerektiğine hükmetti.

Bu karar, kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı. Baba Özer Aci, "Tutukluluk halinin devam etmesi beni de memnun etti." diyerek duygularını dile getirdi.

HUKUKİ KARMAŞIKLIKLAR VE İADE SÜRECİ

Cihantimur’un ABD vatandaşı olması, iade sürecini karmaşık hale getirdi. ABD ile Türkiye arasındaki suçlu iadesi anlaşmasına göre ABD vatandaşı olan bir kişinin iadesi, ABD'nin yetkili makamlarının takdirine bağlı. Bu durumun, süreci uzatabileceği ve diplomatik müzakereleri gerektirebileceği ön görülüyor.

Cihantimur’un avukatları, müvekkillerinin tutukevinde saldırıya uğradığını ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu belirterek mahkemeye bir psikiyatri raporu sundu ancak bu tür raporların ceza sürecini nasıl etkileyeceği konusunda belirsizlikler sürüyor.

Türkiye’de ise Türk Ceza Kanunu’nun 283/3'üncü maddesine göre, suç işleyen bir kişinin annesi veya babası tarafından korunması durumunda cezaya hükmedilmeyeceği belirtiliyor. Bu durumda, Eylem Tok’un Türkiye’ye iade edilmesi halinde ceza almaması ihtimalini doğuruyor.

İADE TALEBİ REDDEDİLEBİLİR

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a konuşan Avukat Barış Aslan, ABD’deki yargılamanın suçun Türkiye'de işlenmiş olması ve ölen kişinin ABD vatandaşı olmaması nedeniyle doğru olmadığını belirtti. Cihantimur’un ABD vatandaşı olmasının, iade sürecini karmaşık hale getirdiğini kaydeden Aslan, Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeterli delil sunulmazsa, iade talebinin reddedilme olasılığının da mevcut olduğunu dile getirdi.

Cihantimur ve Tok’un iade süreci devam ederken, bir sonraki duruşmanın 15 Ekim’de yapılacağını hatırlatan Aslan, bu duruşmada iadeye ilişkin nihai bir karar verilmesinin beklendiğini ifade etti.

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin acılı ailesi, adaletin yerini bulmasını umuyor.