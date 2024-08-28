Astrolog Dilara Üstündağ, Eylül ayında hangi burçların şanslı olduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Eylül ayı, yorucu bir Ağustos'un ardından kadersel etkiler taşıyan önemli bir geçiş dönemi olarak karşımıza çıkıyor. Gökyüzündeki olaylar, hayatımızdaki birçok konunun yeniden şekillenmesine neden olacak. Astrolog Dilara Üstündağ, Eylül ayında burçları bekleyen önemli gelişmeleri ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

18 Eylül Balık Burcunda Ay Tutulması: Bu tutulma, önemli farkındalıkları beraberinde getirecek. Üstündağ'a göre, tutulma hattının yön değiştirmesi, hayatımızdaki konuların da yön değiştirmesine neden olacak. Bu süreç, 2025'te yaşanacak büyük olaylara hazırlık niteliğinde.

3 Eylül Başak Burcunda Yeniay: Bu yeniay, verimlilik ve düzenleme konularında yeni adımlar atmayı teşvik ediyor. İş, sağlık ve hizmet sektörünün ön planda olduğu bu dönemde, salgın hastalıklar ve mental sağlık sorunlarına dikkat çekiliyor.

Mars'ın Yengeç Burcuna Geçişi (4 Eylül): Mars'ın Yengeç burcuna geçişi, aile, vatan, emlak işleri ve ulusal konular için mücadele etme gereksinimini artıracak. Ancak, Üstündağ, bu dönemde duygusal dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Venüs'ün Terazi Burcundaki Seyri (23 Eylül'e Kadar): Bu dönem, ilişkiler, sosyal konular, sanatsal alanlar ve kişisel bakım gibi konular için oldukça olumlu. Özellikle 15 Eylül, ilişkilerle ilgili önemli adımlar atmak için ideal bir tarih olarak öne çıkıyor.

24 Eylül Merkür-Uranüs Etkileşimi: Bu tarih, elektronik alımlar, fikir paylaşımı, eğitim, ticaret ve pazarlama gibi işlerde aksiyon almak için çok verimli olacak. Üstündağ, bu dönemin sıra dışı ve yaratıcı fikirler için destekleyici olduğunu belirtiyor.

BURÇLARA ETKİLERİ:

Koç: İş, hizmet ve sağlık konuları ön planda. Evlilik, ortaklıklar ve hukuki süreçlerde şanslı adımlar atabilirsiniz. Boğa: Aşk hayatı, çocuklar ve sosyal çevre ön planda. Sosyal çevrenizde değişiklikler olabilir. İkizler: Ev, aile ve yerleşim konuları önem kazanıyor. Kariyerinizle ilgili önemli sonuçlar alabilirsiniz. Yengeç: Yakın çevreyle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Seyahatler ve hukuki konular ön planda. Aslan: Maddi konular öne çıkıyor. Ortaklı gelirlerinizle ilgili dikkatli olmanız gerekebilir. Başak: Sen-ben dengesini kurmanız gereken bir ay olacak. İlişkilerde önemli kararlar alabilirsiniz. Terazi: Manevi ve spiritüel konulara odaklanabilirsiniz. İş ve sağlık konularında önemli sonuçlar alabilirsiniz. Akrep: Sosyal çevreniz ve aşk hayatınız hareketlenebilir. Kariyerinizde yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yay: Ev, iş ve yerleşim konularında önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda dikkatli kararlar almanız gerekebilir. Oğlak: Seyahatler, ticaret ve eğitim konuları ön planda. İlişkilerde dikkatli olunmalı. Kova: Finansal konular öne çıkıyor. Özellikle ortaklı gelirler konusunda dikkatli olmanız gerekebilir.